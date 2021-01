Covid-19 : Microsoft et Oracle travaillent sur un passeport vaccinal numérique

Sous la houlette de l'organisation à but non lucratif Commons Project Foundation, la Vaccination Credential Initiative (VCI) est le nom d'une coalition de partenaires publics et privés, dont des entreprises du secteur de la santé et des technologies. Parmi ces dernières, il y a Microsoft, Oracle et Salesforce.

Cette coalition a été annoncée jeudi aux États-Unis, avec pour objectif d'accélérer l'accès numérique aux dossiers de vaccination contre la Covid-19.

" Le but de la Vaccination Credential Initiative est de donner aux individus un accès numérique à leur dossier de vaccination afin qu'ils puissent utiliser des outils comme CommonPass pour voyager, retourner en toute sécurité au travail, à l'école et vivre, tout en protégeant la confidentialité de leurs données ", peut-on lire dans un communiqué.

CommonPass est une plateforme permettant aux personnes de documenter leur statut Covid-19.



La VCI évoque la possibilité d'obtenir une copie numérique chiffrée d'un certificat de vaccination à stocker dans un portefeuille numérique de son choix. Des documents imprimés pourraient également être reçus avec des QR codes associés.

C'est donc l'idée d'un passeport vaccinal pour la Covid-19 à grande échelle - pas uniquement pour voyager - qui fait son chemin. Même en s'entourant de précautions d'ouverture et d'interopérabilité, cela pose des questions, notamment sur une distinction des personnes en fonction de la vaccination.

Rappelons qu'en France, le système d'information SI Vaccin Covid doit servir au suivi et au pilotage des campagnes de vaccination contre la Covid-19. La Cnil veille au grain et il n'est pas prévu d'en faire une étape vers un passeport vaccinal.