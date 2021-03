La passerelle multimédia Nvidia Shield TV Pro à moins de 195 €, mais aussi iPhone 12 / SE, SSD Samsung, PC..

En ce moment, Cdiscount propose la passerelle multimédia Nvidia Shield TV Pro à prix cassé !! Et retrouvez aussi toutes les meilleures promotions du jour (iPhone 12...).

Le bon plan du jour concerne la passerelle multimédia Nvidia Shield TV Pro qui vous permet de transformer rapidement votre télévision classique en Smart TV, idéale pour les amateurs de streaming ! La Nvidia Shield TV pro vous permet d'avoir accès a du contenu de qualité autant sur le plan visuel avec Dolby Vision, mais aussi sur le plan audio avec Dolby Audio !

De plus, en choisissant cette solution pour le streaming, vous bénéficierez également d'une puissance unique pour pouvoir jouer à vos jeux avec la puce Tegra X1+. Vous profiterez également d'une télécommande équipée de commandes vocales, de boutons rétroéclairés et de bien d'autres fonctionnalités. Enfin, la Shield TV Pro est compatible avec Google Assitant et Amazon Alexa !

La passerelle multimédia NVIDIA Shield TV Pro 2019 est à 194 € au lieu de 219 € avec le code 10EUROS chez Cdiscount !

Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres promotions pertinentes chez les e-commerçants :

