PayDay 3: le projet est officiellement annoncé

Starbreeze avait annoncé, en octobre 2019 lors de la publication de son triste bilan financier qu'un PayDay 3 était prévu entre 2022 et 2023. Mais depuis, rien n'avait trop fuité, si ce n'est le fait que le titre tournerait sous Unreal Engine et se déroulerait à New York.

Finalement, c'est le studio Overkill Software qui a confirmé cette semaine l'existence du jeu qui sera bien édité par Starbreeze Studios AB et Prime Matter.

We’re making PAYDAY 3. — PAYDAY 2 (@PAYDAYGame) September 3, 2022

Le titre devrait proposer une nouvelle façon d'envisager les braquages avec des technologies plus modernes. Il sera question de contourner d'importants systèmes de sécurité et de vidéosurveillance, et leur cible ne sera plus uniquement physique puisque les braqueurs se tourneront également vers les cryptomonnaies et donc le piratage en ligne.

Coté casting, on devrait retrouver nos 4 braqueurs habituels : Dallas, Chains, Hoxton et Wolf. Aucune date officielle n'a été partagée pour le moment, mais il faudra certainement attendre l'année prochaine pour profiter du titre.