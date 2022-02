Cinq des meilleurs bons plans du jour avec la souris Logitech G903, le casque Logitech G435, un PC, une TV ...

Commençons avec le PC Asus R415 qui profite d'une belle réduction sur Cdiscount. Il est doté d'un écran de 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels en 16:9.

Le PC intègre le processeur AMD Ryzen R5-5500U cadencé jusqu'à 4,0 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Il profite de la technologie WiFi 6 et Bluetooth. On note aussi la présence de trois ports USB, d'un port HDMI, d'une prise jack et d'un lecteur de carte mémoire. Vous profitez aussi d'une batterie avec une longue durée de vie.

Sur Cdiscount, le PC Asus R415 est au prix de 567 € au lieu de 800 € avec le code AFFAIRE10.



Continuons avec la souris sans fil Logitech G903 LIGHTSPEED qui voit son prix chuter de 43 % sur Amazon.

Elle est dotée du capteur optique Hero 25k qui offre un suivi 1:1 avec une définition de 25 000 dpi. Grâce à la technologie LIGHTSPEED, vous profitez d'une expérience de jeu haute performance.

Sa batterie vous permettra de profiter de plus de 180 heures de jeu sans l'éclairage et 140 h avec. Vous pouvez configurer intégralement les LED RVB mais aussi 6 des 11 boutons que compte la souris.

Sur Amazon, la souris Logitech G903 LIGHTSPEED est au prix de 85 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



Passons à la TV LED Samsung UE65AU8005 qui est à prix réduit sur le site de Boulanger. La télévision est dotée d'un écran de 65" soit 165 cm avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, le tout offrant des contenus ultra-réalistes.

La smartTV est propulsée par le processeur Crystal 4K accompagné du système d'exploitation Tizen qui permet de profiter de beaucoup d'applications comme Netflix, Disney+ ou encore des assistants vocaux comme Google ou Alexa. Pour finir, on note la présence de 3 ports HDMI de deux ports USB, d'une entrée antenne, d'un port Ethernet et d'un slot PCMCIA.

Sur Boulanger, la TV LED Samsung UE65AU8005 est au prix de 629 € au lieu de 949 € avec l'ODR de 10 %.



Continuons avec le casque sans fil Logitech G435 LIGHSPEED qui profite de 31 % de réduction sur Amazon.

Très léger, le casque ne pèse que 165 g, le rendant confortable toute la journée lors de vos sessions de jeu. L'autonomie du casque est de 18 heures et la technologie LIGHSPEED permet une connexion sans fil optimum. Pour finir, il est doté d'écouteurs de 40 mm et ils sont compatibles Dolby Atmos et Windows Sonic pour une expérience de jeux surround.

Sur Amazon, le casque Logitech G435 LIGHTSPEED est au prix de 55 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le robot aspirateur iRobot Roomba 698 qui offre un nettoyage optimal à prix réduit. Avec son application dédiée "iRobot Home", vous pouvez contrôler et planifier vos routines de nettoyage. L'aspirateur est doté d'un réservoir à poussières de 0,6L. Il est doté de deux brosses latérales pour un parfait ramassage des poussières.

L'aspirateur Roomba 698 est pourvu d'une batterie permettant une autonomie de 90 minutes, ce qui représente une surface d'environ 185 m². Il faut deux heures pour le recharger totalement.

Le robot aspirateur iRobot Roomba 698 est au prix réduit de 200 € au lieu de 300 € sur le site de Darty.



