Trois offres de folie avec de très bons écouteurs, d’un super écran PC et d’une bonne TV

Commençons ce top 3 avec les écouteurs Echo Buds 2 qui profitent d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ils sont dotés des technologies de réduction de bruit et d'audio dynamique qui offre un son net et équilibré tout en limitant le bruit extérieur. De plus, son design est de type intra-auriculaire, les écouteurs sont petits, discrets et s'adaptent parfaitement à la morphologie de vos oreilles.

Les Echo Buds 2 fonctionnent avec l'application Alexa qui permet d'écouter vos podcasts préférés juste en le demandant. Pour finir, chaque écouteur vous offre 5 heures d'écoute plus 15 heures avec le boitier. Une charge rapide de 15 minutes offre jusqu'à 2 heures d'écoute.

Sur Amazon, les écouteurs Echo Buds 2e génération sont au prix de 90 € au lieu de 120 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l'écran PC BenQ Mobiuz EX2710R qui bénéficie de 50 % de réduction sur Amazon.

Il intègre une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement de 165 Hz. L'écran est doté de la technologie AMD FreeSync Premium Pro qui permet une meilleure synchronisation de l'écran.

De plus, l'écran BenQ profite des HDRi de BenQ, Light Tuner et Black eQualizer qui optimise la qualité d'image. Il est aussi équipé de deux haut-parleurs de 2 W et d'un caisson de résonnance de 5 W qui vous offre un son de qualité. Pour finir, il dispose d'un port USB 3.1, d'un DisplayPort et de deux ports HDMI.

Sur Amazon, l'écran PC BenQ Mobiuz EX2710R est au prix de 299 € au lieu de 599 €, toujours avec la livraison gratuite chez Amazon.



Finissons avec la TV LG OLED55A1 qui voit son prix chuter de 33 % sur Rueducommerce.

Elle est dotée d'une dalle OLED de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels, La TV profite d'un temps de réponse ultra rapide de 1 ms, parfait pour vos jeux vidéos. Côté son, vous profiterez d'un ensemble de 20 W avec la technologie Dolby Atmos.

La télévision intègre trois ports HDMI, deux ports USB, une prise péritel, un port Ethernet, un port PCMCIA, deux prises d'antennes et d'une sortie audio numérique. La smartTV profite du système d'exploitation WebOS 6.0 qui permet de profiter de ses applications préférées comme Netflix, Disney+ et bien d'autres. De plus, vous profitez d'Alexa et de Google assistant.

Sur Rueducommerce, la TV LG OLED55A1 est au prix réduit de 799 € au lieu de 1199 €.



