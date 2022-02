Cinq offres de folie avec une souris, un PC gamer, la RAM, un routeur et un purificateur d'air

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous le PC gamer RAZER Blade Stealth 13, la RAM Crucial Ballistix BL2K 32 Go, le routeur ASUS RT-AC86U, le purificateur d'air Samsung AX60R5080 et la souris Logitech G Pro

Commençons notre top 5 avec le PC gamer RAZER Blade Stealth 13 qui profite d'une belle réduction sur Rueducommerce.

Il est doté d'un écran OLED de 13,3" avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une performance de jeu maximale. Il intègre le processeur Intel Core i7 11ème génération cadencé à 2,8 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. On note aussi la présence de la carte graphique GeForce GTX 1650 Ti.

Côté connectique, le PC portable dispose de deux ports USB 3.1, de deux ports Thunderbolt et d'une prise jack. Il est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 6.0. Son clavier profite d'un rétroéclairage qui crée une expérience de jeu unique et immersive.

Sur le site de Rueducommerce, le PC gamer RAZER Blade Stealth 13 est au prix de 1600 € au lieu de 2200 € avec la livraison gratuite.



Passons aux barrettes de RAM Crucial Ballistix BL2K 32 Go qui profitent aussi d'une énorme réduction sur Amazon.

Elles ont un profil XMP 2.0 pour un overclocking automatique qui permet de personnaliser les timings manuellement. Elles sont aussi dotées d'un dissipateur thermique en aluminium extrudé pour une élimination de la chaleur optimale. Au total, on profite de 32 Go de mémoire avec une vitesse de 3000 MHz et une latence CL15.

Sur Amazon, les barrettes de RAM Crucial Ballistix BL2K 32 Go sont au prix de 104 € au lieu de 158 € avec la livraison gratuite



Continuons avec le routeur ASUS RT-AC86U qui bénéficie d'une bonne réduction sur Rueducommerce.

Le routeur est doté d'un accélérateur de jeu intégré WTFast qui permet un jeu en ligne fluide. Le routeur offre un WiFi ultrarapide grâce à la technologie NitroQAM et 4 flux de bande 5 GHz. De plus, il offre une couverture WiFi imbattable grâce à sa technologie Rangue Boost mais aussi grâce au design de ses antennes. Pour finir, il profite de quatre ports Ethernet, d'un port USB 2 et un port USB 3.

Sur le site de Rueducommerce, le routeur ASUS RT-AC86U est au prix de 80 € au lieu de 150 €.



Passons au purificateur d'air Samsung AX60R5080 qui voit son prix se réduire de 33 % sur Amazon.

Il est doté de plusieurs filtres dont un HEPA qui permettent d'éliminer jusqu'à 99,97 % des particules et du pollen présent dans l'air. Il est capable de filtrer jusqu'à 60 m² avec une capacité de 701 m3 / h. Il profite aussi d'une autorégulation en fonction de la qualité d'air. Il est ultra silencieux et sans écran lumineux pour fonctionner dans votre chambre sans vous déranger. Pour finir, il est compatible Andoid et iOS via une connexion WiFi.

Le purificateur d'air Samsung AX60R5080 est au prix de 248 € au lieu de 371 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la souris Logitech G Pro qui est également à prix cassé sur Amazon.

Elle dispose d'un capteur optique HERO avec une sensibilité de 25 000 DPI. Elle bénéficie aussi de la technologie sans fil LIGHTSPEED qui permet un temps de réponse de 1ms. De plus, la souris est ultra légère avec un poids de 80 g et une durée de vie de 50 millions de clics. Pour finir, elle possède un profil ambidextre et elle est dotée de 8 boutons personnalisables.

Sur Amazon, la souris Logitech G Pro est au prix de 90 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.



