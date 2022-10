Amazon casse les prix sur le PC portable Dell Inspiron 15 7510 ainsi que sur des bons plans comme des SSD...

Voici notre dernière sélection de la semaine avec le PC portable Dell Inspiron 15 7510 en tête d'affiche, mais aussi des PC portables, accessoires PC et articles pour la maison.

Aujourd'hui, mettons-en avant le PC portable Dell Inspiron 15 7510 qui profite d’une belle réduction sur Amazon.

Il est équipé d’un écran tactile de 15 pouces avec une définition de 1920 x 1080 px. Le Dell Inspiron 15 est propulsé par le processeur Intel Core i5-11400H avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Notons aussi la présence de la carte graphique NVIDIA GTX 1650 qui vous fera profiter de pas mal de jeux. Du côté de la connectique, nous remarquons deux ports USB 3, un port Thunderbolt, une prise jack et un port HDMI. Pour finir, il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth.

Le PC portable Dell Inspiron 15 7510 est au prix réduit de 799 € au lieu de 1074 € chez Amazon avec la livraison gratuite.

HP Victus Gaming à 899 € (16", R5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)





