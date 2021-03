Le PC portable Honor MagicBook Pro à 649€ avec une montre connectée Honor Watch GS Pro offerte

En ce moment, vous pourrez profiter d'un ordinateur portable 16 Go de RAM, 512 Go de stockage internet et avec le processeur R5 de Ryzen à moins de 650 € ! Ce n'est pas la seule promotion pertinente qu'Honor propose, vous trouverez également des smartphones, montres connectées, et bien d'autres alors n'hésitez plus !

Le bon plan du jour concerne le PC portable Honor MagicBook Pro qui propose un écran LCD FullView de 16,1 pouces avec une définition de 1920 pixels x 1080 pixels. Cet ordinateur exploite un processeur AMD Ryzen 5 accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage en SSD. La carte graphique est une NVIDIA® GeForce® MX350.

Au niveau de la connectivité, vous trouverez trois ports USB dont un port USB-C. Pour la compatibilité sans fil, ce Honor permet la connexion via le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 5 (ac). Honor annonce une autonomie d'une journée et d'un PC portable compatible à la charge rapide 65 W. Enfin, vous pourrez transporter votre ordinateur portable facilement grâce à son châssis en aluminium d'un poids de 1,7kg seulement.

Vous pourrez profiter du PC portable Honor MagicBook Pro à 649 € au lieu de 1249 € sur le site officiel avec un coupon de réduction de 100€ accessible directement sur le site et en cadeau une montre connectée Honor Watch GS Pro (deux autres packs de cadeaux sont également disponibles) !



En ce moment, vous pourrez faire le plein de promotion chez Honor, comme par exemple avec la montre connectée Honor Watch GS Pro à 199 € au lieu de 249 €.

