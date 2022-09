Prix ULTRA réduit sur le OnePlus 10 Pro 5G, mais aussi sur un PC portable, des écouteurs Apple, un casque...

Commençons notre top 5 avec le smartphone OnePlus 10 Pro 5G qui bénéficie d’une très belle réduction sur Rakuten.

Le smartphone est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,7" avec une définition de 3216 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz adaptatif. Le mobile est propulsé par le SoC Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le OnePlus 10 Pro 5G intègre un triple capteur optimisé grâce à Hasselblad, avec un module principal de 48 mégapixels, un de 50 mégapixels et un de 8 MP. Pour faire des selfies, le smartphone est pourvu d’un capteur Sony IMX 615 de 32 MP. Et pour finir, le téléphone est accompagné d’une batterie de 5000 mAH avec un chargeur de 80 W.

Sur Rakuten, le smartphone OnePlus 10 Pro 5 G 12+256 Go est à 640 € au lieu de 999 € avec le code RAKUTEN30.



Passons maintenant aux écouteurs Apple AirPods Pro 2eme génération qui profitent d’une belle réduction sur le site de Rakuten.

Les écouteurs sont équipés de la technologie de réduction active du bruit avec le mode transparence qui permet d'amplifier les bruits extérieurs pour communiquer avec les autres. Ils possèdent également la certification IPX4 qui indique qu’ils sont résistants à l’eau et à la sueur.

Ces derniers sont accompagnés de trois tailles d’embouts différentes qui permettent de s’adapter à toutes les oreilles et leurs formes offrent un très bon maintien dans l’oreille. De plus, ils sont vendus avec leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger. Et enfin, grâce à la batterie des écouteurs et celle du boitier, vous profitez de votre musique pendant maximum 24 heures.

Sur Rakuten, les écouteurs Apple AirPods Pro sont au prix réduit de 260 € au lieu de 299 € avec le code RAKUTEN5 et la livraison gratuite.



Poursuivons avec le PC portable HP 15s-fq2007sf qui voit son prix chuter de 33 % sur Amazon.

Il intègre un écran FHD de 15,6 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i3-1115G4 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. De plus, il profite d'une caméra HP True Vision 720p. Au niveau de la connectivité, nous notons la présence de trois ports USB, d'un port HDMI, d'un port jack et d'un lecteur de cartes SD multiformat. Pour finir, son chargeur permet de recharger 50 % de la batterie en 45 minutes.

Sur Amazon, le PC portable HP 15s-fq2007sf est au prix de 369 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le casque Corsair Virtuoso qui voit également son prix chuter de 48 % !

Ce dernier est doté de mousses à mémoire de forme haut de gamme qui cachent deux haut-parleurs en néodyme de 50 mm. Le tout est supporté par une structure en alliage d'aluminium. Le casque offre un son d'une qualité irréprochable avec un son surround 7.1 immersif. C'est un casque sans fil avec une portée de 18 mètres. Il intègre également un micro amovible de très bonne qualité. Le casque affiche une autonomie de 20 heures. Pour finir, ilest certifié par Discord.

Le casque Corsair Virtuoso est au prix de 110 € au lieu de 210 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la télévision Samsung 43TU7025 qui est à prix réduit sur Rueducommerce.

Cette dernière est dotée d'une dalle de 43 pouces soit 108 cm avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle intègre également la technologie HDR10+ qui permet de profiter de plus de détails dans les scènes lumineuses ou dans les scènes plus sombres. C'est une smartTV sur laquelle vous pouvez profiter d'une grosse panoplie d'applications comme Netflix, Disney+ et bien d'autres. Elle est bien compatible avec Alexa et l'assistant Google. Pour finir, elle intègre deux ports HDMI, un port USB et une prise RJ45.

Sur Rueducommerce, la TV Samsung 43TU7025 est au prix de 400 € au lieu de 549 € avec la livraison gratuite.



Sur notre site d'autres bons plans sont disponibles comme Amazfit, les prix les plus bas de l'année pour le jour des marques sur AliExpress ou encore 50 % de réduction sur l'Echo Auto d'Amazon et une série de bons plans à ne pas rater.