Le PC portable HP17, le clavier Roccat Vulcan 122 et le casque SteelSeries Arctis 3 : prix CASSÉS pour ce trio

Commençons avec le PC portable HP17-cn0301nf qui est actuellement en promotion sur le site Cdiscount.

L’ordinateur présente une dalle de 17,3" en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 px. On observe aussi un port USB C, deux ports USB A, un port HDMI et une prise combinée casque / microphone. Il est propulsé par un processeur Intel Core i5 cadencé à 4,2 GHz et accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD.

Le PC portable HP17-cn0301nf profite aussi d’une batterie de 41 Wh offrant une autonomie d’un peu plus de 8 heures. Il bénéficie aussi d’une webcam avec une définition de 720p.

Sur Cdiscount, le PC portable HP17-cn0301nf est au prix de 600 € au lieu de 649 € avec la livraison gratuite pour les membres CDAV.



Passons ensuite au clavier gamer Roccat Vulcan 122 qui profite d’une baisse de prix de 42 % chez Amazon.

Il est équipé d’interrupteurs mécaniques Roccat Titan, les touches sont très réactives ce qui est idéal pour le gaming. De plus, il y en a 6 de programmables, des boutons médias intégrés et un rétroéclairage complet RGB AIMO avec une grande durée de vie.

Le clavier est facile à nettoyer grâce au support des interrupteurs spécialement conçus pour résister à la poussière. De plus, le clavier est ultra fin et les touches sont silencieuses.

Sur Amazon, vous pouvez trouver le clavier Roccat Vulcan 122 au prix de 93 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec un casque SteelSeries Arctis 3 à prix réduit sur le site e-commerce Amazon.

Grâce à ses coussinets AirWeave et son bandeau de suspension parfaitement profilé, le port du casque est agréable et permet de garder vos oreilles au frais et au sec. Il est équipé d’un micro ClearCast certifié par Discord permettant d’obtenir une clarté de voix et élimine les bruits de fond.

Les pilotes des haut-parleurs sont conçus pour produire un son à distorsion minimale offrant la capacité d’entendre le moindre détail. Le casque offre aussi un son spatial compatible avec Windows 10 et les consoles Xbox One.

Le casque SteelSeries Arctis 3 est au prix de 45 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.



N’hésitez pas à consulter nos précédents bons plans comme les 72h APPLE avec Cdiscount qui met à l’honneur les produits Apple à prix réduit ou encore l’enceinte connectée Echo Dot qui profite de 50 % de réduction, et notre sélection des bons plans du jour.