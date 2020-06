Bon plan Huawei : le PC portable Huawei MateBook 13 à prix cassé avec d'autres produits de la marque !

Le bon plan du jour concerne les promotions très intéressantes disponibles sur le site officiel de Huawei. Ces offres sont disponibles du 3 au 30 juin 2020.

Focalisons-nous sur le PC portable Huawei Matebook 13 qui dispose d'un écran 13 pouces permettant une résolution de 2160 x 1440 pixels 2K avec des bordures fines au-dessus duquel on trouvera une caméra. Cet ordinateur portable exploite un processeur AMD Ryzen 5 3500U avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD.

Vous retrouverez le PC portable Huawei Matebook 13 au prix de 650 € au lieu de 800 €.

Mais aussi avec d'autres options :

Vous pourrez également trouver d'autres promotions sur le site officiel de Huawei :

Toutes les promotions sont disponibles ici.

