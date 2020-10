Le PC portable Huawei MateBook X Pro 2020 Core i7 à -500€, mais aussi -25% sur des Chromebook Asus, Acer...

Le bon plan du jour concerné l'ordinateur portable Huawei MateBook X Pro 2020 qui propose un affichage FullView au ratio 3:2 adapté à la productivité et au multimédia de 13,9" et en résolution 3K (3000 x 2000 pixels) avec colorimétrie sRGB et support tactile 10 points. Ce PC portable exploite un SoC Intel Core 10ème génération version Comet Lake gravés en 14 nm avec le choix d'un Intel Core i5-10210U ou d'un Intel Core i7-10510U, associé à un GPU Nvidia GeForce MX250 avec 2 Go de mémoire GDDR5.

Ce Huawei MateBook x Pro est alimenté par une batterie de 56 Wh et un chargeur rapide USB-C de 65W, le Huawei MateBook X Pro 2020 promet une journée d'autonomie. Enfin, le refroidissement est assuré par le nouveau système Shark Fin Fans 2.0 avec un suivi dynamique de la température interne pour adapter le flux et rendre la machine plus silencieuse.

Le PC portable Huawei MateBook x Pro 2020 Core i7 est actuellement à 1299 € au lieu de 1799 € chez la Fnac, Darty et Boulanger !



Vous pourrez également trouver jusqu'à -25% sur une sélection d'ordinateurs portables ASUS, ACER et HP chez Amazon !

Vous pourrez trouver toutes les offres sur la page dédiée d'Amazon.

Ci-dessous une liste non exhaustive des pc portables bénéficiant de l'offre :

