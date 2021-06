Tous les PC portables KUU en promotion : KUU A10, A8S, K2S, X13, YoBook, SBook et KBook Pro

Le marché du PC portable se porte très bien depuis la crise sanitaire et la marche forcée du télétravail pour de nombreux salariés. Le constructeur KUU en a également profité et propose toute sa gamme en forte promotion, et notamment son récent KUU A10.

KUU dispose de nombreux PC portables dans son catalogue, mais nous ferons un focus en particulier sur son dernier-né à savoir le KUU A10, orienté bureautique et parfait pour du télétravail.

Ce dernier possède un écran 15,6 pouces IPS en résolution Full HD avec de fines bordures de seulement 5 mm d'épaisseur. Il dispose d'un processeur Intel Celeron J4125 (4 coeurs cadencés à 2 GHz) épaulé par 8 Go de RAM LPDDR4 et 256 Go de stockage SSD avec des performances de haut vol (3200 Mbits de vitesse de transfert). A noter la présence d'un port M.2 permettant d'étendre la capacité de stockage jusqu'à 1 To supplémentaire.

Le clavier rétro-éclairé de type Qwerty propose un pavé numérique. Le châssis est en aluminium avec seulement 18,65 mm d'épaisseur pour un poids total de 1,4 kg. Il intègre enfin une batterie de 5000 mAh offrant une autonomie de 5 à 8 heures en fonction des usages.

Le KUU A10 est actuellement proposé au prix réduit de 324 € avec le code ZFNKT6YC au lieu de 495 € chez Wiibuying avec la livraison gratuite en quelques jours depuis la Pologne.



Autre modèle intéressant, le PC portable KUU Kbook Pro. Avec un écran de 14,1 pouces IPS en résolution Full HD, il intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs jusqu'à 2,4 Ghz), un chipset graphique Intel HD Graphics 500, et avec 6 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage SSD (2000 Mb/s). Il possède également une interface M2 supplémentaire pour permettre une augmentation de la capacité de stockage.

Le clavier est de type qwerty, et une webcam est présente. La batterie de 4000 mAH/ permet une bonne autonomie. Le poids total est de 1,35 kg. Enfin, il fonctionne sous Windows 10 Pro.

A noter que d'autres PC portables KUU sont également en promotion chez le revendeur Wiibuying :