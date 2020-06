Bon plan : le PC portable Redmibook 16 de Xiaomi déjà en promotion, ainsi que notre sélection

Le bon plan du jour concerne le PC portable Redmibook 16 de Xiaomi qui dispose d'un affichage de 16 pouces avec dalle LCD IPS et offre une résolution de 1080p et une colorimétrie sRGB à 100%. Le RedmiBook 16 exploite un SoC AMD Ryzen 5 ou 7 selon la version avec de 8 à 16 Go de RAM et 512 Go SSD d'espace de stockage interne.

Cet ordinateur portable profite d'une batterie de 46 Wh qui permettrait jusqu'à 12 heures d'autonomie, il possède également une charge rapide 65W.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, le Redmibook 16 bénéficie du WiFi 5 et du Bluetooth 5. Quant à la connectivité, vous pourrez compter sur deux ports USB-C, un port USB 3.1, un port USB 2.0, une connectique HDMI 1.4 et une prise casque.

Vous retrouverez le PC portable Redmibook 16 de Xiaomi à 649 € seulement dans sa version AMD-Ryzen 5, 8 Go+512 Go SSD, mais aussi à 789 € dans sa version AMD-Ryzen 7, 16+512 Go SSD. La livraison est gratuite.

De plus, ce n'est pas le seul ordinateur portable à profiter de promotions chez Gearbest aujourd'hui :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

