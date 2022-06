PCIe 7.0 pour des vitesses de transfert folles

C'est une tradition à chaque évolution de la norme PCIe (PCI Express) proposée par le consortium PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group). Une nouvelle génération a vocation à être deux fois plus rapide que la précédente.

La tradition est ainsi perpétuée avec l'annonce de la norme PCIe 7.0 qui va conditionner le bus local à large bande passante et connecteur servant pour des cartes graphiques et autres disques de stockage SSD par exemple au sein de nos machines.

La prochaine spécification PCIe 7.0 devrait permettre un débit de bus informatique pour des données brutes de 128 GT/s (Gigatransfert per second), soit jusqu'à 512 Go/s via une configuration x16 (16 lignes). Il s'agit d'un débit bidirectionnel, et donc un débit maximal unidirectionnel de 256 Go/s.

Dans l'absolu, un futur disque SSD NVMe en PCIe 7.0 x4 pourra fournir des vitesses de transfert séquentiel de l'ordre de 64 Go/s. À noter par ailleurs le débit de 32 Go/s sur une seule ligne avec PCIe 7.0, alors qu'il faut 8 lignes pour ce type de débit avec PCIe 4.0 qui est actuellement la norme la plus courante.

Et avec rétrocompatibilité

En plus d'une amélioration de l'efficacité énergétique, le consortium PCI-SIG souligne comme souvent le maintien de la rétrocompatibilité avec toutes les générations précédentes de la technologie PCIe. Un tour de force.

" La technologie PCIe 7.0 élargira la feuille de route du PCI-SIG pour inclure des applications et marchés à forte intensité de données, notamment le 800G Ethernet, l'IA et le machine learning, le calcul haute performance (HPC), l'informatique quantique, les centres de données de grande taille (Hyperscale) et le cloud ", écrit le consortium.

Reste que la finalisation de la norme PCIe 7.0 est prévue pour 2025, alors que la norme PCIe 6.0 - encore très timide - a seulement été finalisée en début d'année et que les produits PCIe 5.0 ne sont pas si légion. Avant d'avoir de premiers produits PCIe 7.0...