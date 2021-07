Test pCloud : la meilleure offre de stockage en ligne en 2021

La meilleure offre de stockage en ligne en 2021

Le Cloud a gagné du terrain à mesure que le monde découvrait le haut et le très haut débit. Depuis quelques années, le secteur profite d'une véritable explosion des demandes et les acteurs se multiplient.

Parmi les nombreuses offres proposées, pCloud se démarque par la présence de serveurs situés en Europe et d'une offre "à vie" avec paiement unique.

S'il existe beaucoup de solutions de stockage Cloud, la majorité des services de renom sont américains. Et malheureusement, cela implique souvent un traitement des données et un stockage localisé aux USA, qui par extension sont soumis au regard des diverses agences de sécurité américaines.

Parmi les initiatives européennes, pCloud offre sans doute l'un des services les plus complets du moment avec un éventail d'offres à même de satisfaire tous les budgets et tous les besoins.

Le service permet ainsi de stocker des données, synchroniser et sauvegarder des documents, des photos, musique et n'importe quel fichier, mais aussi de gérer et agencer ses fichiers, et de les partager, le tout avec une couche de sécurité éprouvée. Créé en Suisse en 2013, pCloud s'est installé partout sur le globe pour proposer une offre et des conditions adaptées à chaque marché, de l'Europe en passant par l'Asie et les USA.

Les offres

pCloud propose des forfaits selon 3 utilisations principales : Individuel, Famille et Business.

L'offre individuelle se décline en deux versions avec 500 Go et 2 To de stockage avec un paiement proposé mensuellement à respectivement 4,99 € et 9,99 €, ou bien à l'année à 47,99 € et 95,88 € ou enfin à vie à 175 € et 350 €.

Vous pourrez également choisir l'offre Famille en version 2 To ou 4 To de stockage, à respectivement 500 € et 1000 € pour une validité à vie, à partager jusqu'à 5 utilisateurs comme bon vous semble.

Enfin l'offre Business s'adresse tout logiquement aux professionnels et se voit facturer 9,99 € par mois par utilisateur ou bien pour un paiement à l'année 7,99€ par mois par utilisateur (donc 95,88 €/an/utilisateur). Elle propose 1 To de stockage ainsi que l'option pCloud Crypto traditionnellement proposée en supplément.

Ces offres couvrent ainsi une large partie des besoins des utilisateurs et se veulent particulièrement accessibles au regard des prix pratiqués par la concurrence.



Notons également qu'une offre gratuite intégrant 10 Go de stockage est également proposée pour découvrir le service.

Prise en main

L'accès au service se fait via plusieurs plateformes : les utilisateurs de Windows peuvent accéder à leur espace directement via leur navigateur internet, ou via une application téléchargeable dédiée. Dans les faits, cette application installe un lecteur virtuel sur la machine, que l'on peut ensuite consulter comme ses autres disques de stockage physiques. Même constat sur Linux et MacOS, tandis que des applications mobiles sont également proposées sur Android et iOS pour accéder à ses fichiers, y compris en situation de mobilité.

Outre la gestion en direct des fichiers au sein du lecteur virtuel, on pourra, via le menu ponctuel accessible depuis le clic droit sur Windows, choisir de synchroniser automatiquement des dossiers déjà présents sur d'autres disques durs. Chaque modification au sein du dossier sera alors retranscrite sur l'espace de stockage, réalisant ainsi une sauvegarde automatique sans avoir à se soucier d'aller dans son espace de stockage en ligne. Un indicateur dans la zone d'application attestera de la fin de la synchronisation et de la mise à jour des fichiers.

On retrouve ce type de sauvegarde automatique sur l'application mobile, qui pourra alors prendre le relais de Google Photos dont la gratuité a disparu récemment. En configurant la synchronisation automatique, chaque photo sera stockée sur son espace en ligne afin d'en réaliser la sauvegarde. Certes les outils de retouche ne sont pas disponibles ni l'IA facilitant la recherche au sein des clichés, mais la sauvegarde automatique est un plus appréciable.

pCloud met également en avant des outils permettant de transférer simplement et rapidement les données d'un précédent compte Cloud concurrent vers son espace personnel. En quelques clics, il est ainsi possible de rapatrier ses sauvegardes DropBox , Google Drive, OneDrive...

Les fonctionnalités avancées

Comme tout service payant, pCloud n'impose aucune limite de vitesse d'upload et de téléchargement, ni même de taille maximale de fichiers. On pourra ainsi aisément stocker des vidéos volumineuses, dans la limite de la capacité de stockage souscrite. Sur ce point, un lecteur multimédia est également de la partie pour faciliter l'accès aux données vidéo et audio.

Le partage est mis en avant par pCloud avec quelques options bien pensées. Il est ainsi possible de créer des liens vers des dossiers et de les partager. Ces accès peuvent être sécurisés par un mot de passe et une date d'expiration, aucune inscription ou compte pCloud n'est nécessaire du côté du visiteur.

L'offre Business de son côté permet d'établir différents profils d'utilisateurs pour favoriser le travail collaboratif en attribuant divers niveaux de droits sur les fichiers.

La fonctionnalité de stockage s'accompagne également de la fonction pCloud Rewind qui est permet de restaurer tout le contenu de votre compte vers une version antérieure jusqu'à un certain nombre de jours dans le passé (15 jours pour les comptes gratuits, 30 jours pour les Premium, avec une possibilité de souscrire au forfait annuel pour avoir une historique du compte de 365 jours, tandis que pCloud Business propose 180 jours d'historique). Vous disposez d'un historique permettant de récupérer d'anciennes versions de fichiers ou fichiers supprimés. Il est possible pour l'utilisateur de visualiser les modifications effectuées sur ses dossiers et fichiers. On peut également remonter le temps à une date et heure précise pour récupérer des fichiers modifiés ou stockés de son choix. Si vous décidez de restaurer vos fichiers, ils seront copiés dans le dossier Rewind du répertoire principal de votre structure de dossiers actuelle.

La sécurité mise en avant

pCloud mise beaucoup sur la sécurité des comptes et des données stockées par les utilisateurs.

Le service précise ainsi disposer de serveurs localisés au Luxembourg pour l'Union européenne, et à Dallas aux USA pour le reste du monde.

pCLoud est conforme au RGPD et profite d'une certification ISO27001, une certification "Europen Secure Cloud" est actuellement en passe d'attribution.

Les données profitent d'un chiffrement TLS / SSL avant chaque transfert, ce qui permet de n'avoir que des données chiffrées stockées en ligne. En marge de cela, il est possible de profiter de l'option pCloud Crypto qui propose un niveau de sécurité supplémentaire avec un Crypto Pass (clé de chiffrement) géré directement par l'utilisateur.

pCloud établi par ailleurs un système de sauvegarde par redondance : les données de l'utilisateur ne sont pas stockées sur un seul espace, mais sur 3 serveurs différents avec 5 copies permettant ainsi d'éviter la perte ou corruption de données. Si l'un des data center de pCloud venait à flancher, cela n'entraînera aucune perte de données pour les utilisateurs.

Bilan

pCloud est un service de stockage en ligne qui se veut à la fois simple et complet : l'offre proposée se veut transparente et facile d'accès pour l'utilisateur, tout en assurant un maximum au niveau de la sécurité des données.

La localisation seule des serveurs en Europe constitue déjà un argument de taille pour le service, néanmoins, l'offre s'accompagne d'autres petits plus très appréciables comme la sauvegarde et synchronisation automatique, la gestion des photos sur smartphone ou encore le partage de fichiers avec date d'expiration ainsi que la fonction Rewind.

Compte tenu des prix affichés par pCloud et des services proposés, l'offre proposée est sans doute l'une des meilleures du moment.



Les offres de pCloud sont à retrouver ici.