Le PDG d'Image & Form confirme que la Xbox Series X est beaucoup plus puissante que la PS5

Selon le PDG de Image & Form, la Xbox Series X serait véritablement "beaucoup" plus puissante que la PlayStation 5, ce qui pourrait déstabiliser les développeurs travaillant sur des jeux multiplateformes et cross plateformes.

Si la PS4 et la Xbox One avaient une architecture très semblable et proposaient des performances très proches, il n'en sera rien concernant la prochaine génération de machines.

Microsoft a souhaité mettre toutes les chances de son coté, comme avec la Xbox One X et a opté pour une configuration très musclée avec sa Xbox Series X. Sony n'a pas véritablement suivi cette voie, et pour certains développeurs, la situation se complique donc pour la PlayStation 5.

C'est le cas de Brjann Sigurgeirsson, PDG du studio Image & Form qui explique avoir été contraint de limiter la sortie de son prochain jeu, The Gunk, sur Xbox Series X. Il explique ainsi que le projet visait initialement une déclinaison multiplateforme, mais qu'il est vite apparu que seule la Xbox Series X disposait de la puissance nécessaire à proposer le titre dans de bonnes conditions.

La situation est d'autant plus étonnante que le studio, qui s'est illustré avec SteamWorld et SteamWorld Dig 2, n'avait jamais véritablement misé sur des graphismes trop tape-à-l'oeil par le passé. The Gunk aurait de grandes ambitions de ce côté.

Selon son créateur, le titre exploiterait ainsi à fond les capacités de la Xbox Series X pour proposer un framerate très élevé et des graphismes exceptionnels, proches du photoréalisme.

La PlayStation 5 aurait alors montré ses limites explique le PDG : "Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre que nous ne pourrions pas maximiser The Gunk tout en limitant le framerate. Nous avons dû faire un choix : soit affaiblir le jeu de manière considérable, ou aller voir les personnes qui disposent d'un matériel plus puissant... Nous avons alors décidé d'aller parler à ces gens-là (Microsoft)"

The Gunk sortira donc exclusivement sur Xbox Series X, et les propos lancés par Image & Form font que l'on en attend désormais énormément à la fois du titre et de la console de Microsoft.

Rappelons toutefois que la puissance brute ne garantit pas des jeux d'exception ni même le succès d'une machine : Nintendo en est la preuve incontestable puisque la marque n'a jamais misé sur la puissance brute pour séduire le public, à part lors de l'épisode Nintendo 64 et cela aura été de courte durée.