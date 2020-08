Une peau artificielle capable de ressentir le toucher

Une peau robotique capable de détecter le toucher et bien plus performante sur les réflexes que le système nerveux humain

C’est une équipe de chercheurs de l’Université Nationale de Singapour qui a réussi à mettre au point une peau artificielle qui réagit au toucher grâce à une puce neuromorphique mise au point par Intel et baptisée Loihi. Une peau qui réagit 1 000 fois plus vite que la peau humaine surpassant largement le système nerveux sensoriel humain.

Les chercheurs ont également appris à une main robotique recouverte de cette peau artificielle à lire le Braille. Reliée à la puce d’Intel, elle affiche d’excellents résultats avec une précision de 92 %. L’exercice a été poussé plus loin lorsqu’ils ont décidé de lier le toucher à la vue en apprenant à cette main à trier des contenants à l’aide d’une caméra. Le couplage de la puce Intel à un processeur graphique a permis d'augmenter la précision de 10 % supplémentaire.

Des capacités qui paraissent anodines, mais qui pourront être très utiles dans la chirurgie robotisée afin d’atteindre une plus grande précision sur les opérations techniques. Ces recherches ont permis la mise en évidence la supériorité de la puce Loihi face au plus puissant des processeurs graphiques. En effet, elle est capable de traiter les données sensorielles 21 % plus rapidement tout en utilisant 45 fois moins d’électricité. Un pas de plus vers la conception d’un robot autonome capable d’une multitude de tâches supplémentaires.