Pentaform AbacusBasic : un PC camouflé dans un clavier à prix modique

Voilà qui s'inspire fortement du Raspberry Pi 400 : l'ordinateur de la fondation Raspberry qui s'installe directement dans un clavier.

L'AbacusBasic reprend le concept tant au niveau du format que de l'offre tarifaire même s'il s'affiche à un prix deux fois plus élevé.

Pentaforme, la startup à l'origine du projet souhaite proposer un PC complet dans un clavier, à un prix qui reste très accessible et qui permettrait de transformer n'importe quel écran en station de travail ou de divertissement. L'avantage du clavier étant de pouvoir transporter facilement le PC avec soi.

En interne, la configuration reste modeste avec une base d'Intel Atom X5-Z8350 à 1,44 GHz associé à 2, 4 ou 8 go de RAM selon les configurations. On y trouve également un SSD eMMC de 16 Go qui peut évoluer jusqu'à 128 Go. Le tout opère sous Windows 10 et embarque des connexions Bluetooth, WiFi mais également HDMI et USB.

Autre avantage, toute la partie matérielle se retrouve dans un boitier clipsé sur la gauche du clavier. On pourra ainsi déboiter l'ensemble pour rapprocher la partie PC de l'écran et utiliser le clavier sans fil depuis le confort de son canapé par exemple.

Notons également que la partie droite du clavier propose un énorme trackpad qui permettra de ne pas avoir à utiliser de souris.

Le prix de l'AbacusBasic est annoncé à 120 livres sterling, c'est certes deux fois plus cher qu'un Pi 400 mais la fiche technique est tout de même un cran au-dessus.