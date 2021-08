Pénurie de semi-conducteurs : tous les fabricants de smartphones affectés...sauf Apple

La pénurie mondiale de composants touche aussi le secteur des smartphones avec des difficultés de production qui affectent les stocks disponibles et limitent les volumes écoulés.

Tous les acteurs du monde Android sont plus ou moins concernés, ce qui peut conduire à reporter ou même annuler des lancements tout en devant batailler en permanence pour s'assurer des approvisionnements de puces.

Dans ce contexte général, Apple semble faire figure d'exception. Ses iPhone sont bien présents dans les canaux de distribution et ne semblent pas être affectés outre mesure par des pénuries de stock.

Au deuxième trimestre, la firme à la pomme a obtenu de très bons résultats en maintenant ses volumes d'iPhone écoulés, là où d'autres fabricants, dont Samsung, ont vendu moins de smartphones, non pas par désintérêt du public mais par le fait qu'une partie de la production n'a pu être menée à terme, soit à cause de la pénurie soit à cause de flambées épidémiques dans les pays où sont situées ses usines (Vietnam, notamment).

Ce ne sont pas forcément les modèles premium de Samsung qui sont les plus en difficulté mais plutôt ceux de la série Galaxy A, générateurs de gros volumes et qui peuvent se retrouver en rupture de stock chez les opérateurs.

Apple semble avoir de son côté profité de son poids économique pour s'assurer d'approvisionnements massifs de façon précoce qui ont permis de maintenir les chaînes de production en activité.

La firme reste toutefois prudente et a déjà souligné que la pénurie de composants pourrait lui compliquer la tâche sur le second semestre. Tout est toutefois en place pour assurer le lancement de la série iPhone 13 en septembre et Apple aurait passé une commande en production particulièrement forte de 90 millions d'unités, signe de sa confiance dans le succès de la prochaine gamme.