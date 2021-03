Pénuries de semiconducteurs : Samsung impacté à son tour

La pénurie mondiale de semiconducteurs touche toutes les marques d'électronique, et Samsung commence à souffrir de la situation également avec l'approvisionnement de puces signées Qualcomm.

La situation se complique chaque jour un peu plus pour l'industrie de l'électronique à travers le monde : la crise sanitaire a entrainé des retards dans la production de semiconducteurs, et plusieurs fabricants de smartphones se retrouvent désormais à faire face à des délais d'approvisionnement allongés de plusieurs mois.

Qualcomm a ainsi beaucoup de mal à répondre à la demande et a déjà annoncé des retards de livraisons auprès de Xiaomi et Realme. Xiaomi allant jusqu'à parler de "pénurie extrême".

Le fondeur américain a déjà annoncé que la pénurie devrait durer toute l'année 2021, le temps pour la marque de mettre en place de nouvelles usines de production. Qualcomme souffre non seulement de la pénurie de certains composants clés, mais aussi d'une demande de plus en plus forte, dopée par la montée en puissance des marques chinoises sur le marché, qui souhaitent intégrer les puces américaines dans un nombre grandissant de références.

Le Snapdragon 888, SoC le plus haut de gamme de Qualcomm est particulièrement concerné, et désormais, c'est le géant Samsung qui est également concerné par la pénurie.

Si pour l'instant, la production de la gamme Galaxy S21 n'est pas encore impactée par ces ralentissements dans l'approvisionnement, certains autres terminaux de la marque ont vu leur production stoppée afin de réorganiser la production en fonction des stocks de certains composants.

Et si la situation n'était pas suffisamment inquiétante, nombreux sont les fabricants à réaliser des stocks de certains composants clé afin de garantir un maintien de production au cas où les pénuries venaient à durer...