Perdre son Apple Watch est une chose, mais perdre 40 000 dollars en est une autre !

Un peu comme l'effet Kiss cool, perdre son Apple Watch est déjà embêtant, mais qu'à cause de cela vous perdiez en plus 40 000 dollars, cela rend l'anecdote encore plus regrettable. C'est pourtant l'histoire que vient de vivre une Américaine le mois dernier lors d'un séjour à Disney World en Floride.

La victime avait enregistré plusieurs cartes bancaires sur sa montre connectée pour effectuer plus facilement ses achats sur Wallet. Une pratique très utilisée par les utilisateurs de la montre de la marque à la pomme. Parmi ces moyens de paiement, elle avait une American Express sans plafond.

Lors d'un manège, la cliente a fait tomber la smartwatch et personne ne l'a retrouvée. Enfin presque... Lorsque la propriétaire déclare la perte, elle reçoit plusieurs alertes lui stipulant que des activités anormales sur une de ses cartes bancaires, avec 40 000 $ de nouvelles dépenses.

Une enquête est toutefois en cours, car en effet lorsque vous retirez votre Apple Watch, cette dernière se verrouille automatiquement et vous demande ensuite votre code PIN. Il existe donc trois possibilités dans cette affaire :

Une possible fraude à l'assurance

L'utilisation d'un code pin trop simple, découvert par le voleur

L'utilisation d'un moyen de contourner le code pin

Le dernier point est toutefois le plus inquiétant s'il était confirmé. Les utilisateurs de la marque à la pomme (mais d'autres marques également) peuvent voir leurs données bancaires volées lors d'une perte de leur iPhone ou de leur smartwatch donc prudence notamment durant la période estivale plus propice encore aux vols de ce type.