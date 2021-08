Persévérance : le robot de la NASA échoue dans la collecte d'échantillons de sol sur Mars

Il y a quelques jours, la NASA lançait la première opération d'extraction de sol martien à distance via son robot sonde Persévérance. Après avoir installé un foret et un module de forage sur le sol de Mars, rien n'a pu être prélevé.

La procédure de forage a bien été lancée, mais le foret n'a remonté aucune matière vers le module d'analyse du rover. La NASA a précisé que ni la procédure du foret ni le forage en lui-même ne seraient en cause, mais pointe du doigt la cible rocheuse qui n'aurait pas réagi comme attendu lors de l'opération de carottage. La situation est inédite et n'a pas été rencontrée lors des phases de tests et de mise au point du module.

Dans les jours qui viennent, c'est le module photo WATSON qui sera mis à contribution pour analyser le trou de forage. Les experts vont analyser l'ensemble des données collectées durant l'opération avant d'organiser un nouveau forage avec l'espoir de pouvoir analyser les composants à la recherche de trace de vie microbiologique.