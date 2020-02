Perte de vos e-mails : prenez vos précautions en les sauvegardant !

Personne n'est à l'abri d'un problème informatique, de votre faute ou pas d'ailleurs, qui vous ferait perdre tous vos e-mails en un rien de temps. C'est pour cela qu'il est toujours conseillé de prendre des précautions en sauvegardant régulièrement votre boite mail.

Lorsque l'on est un professionnel l'e-mail a une véritable importance dans le quotidien, preuves de transactions, documents et contrats, suivi de discussions avce les clients... Et pour le particulier il s'agit bien souvent de photos, discussions pasionnées,... Avouons le, personne ne peut se permettre de perdre ces données. Pourtant, si l'on ne prend pas les précautions nécessaires pour sauvegarder régulièrement sa boite mail, un problème informatique ou une mauvaise manoeuvre sont vite arrivés ! Par exemple un habitant de Pontoise a été la malheureuse victime d'un incident technique réalisé par un technicien d'Apple qui a supprimé une grande partie de sa boite mail en prenant le contrôle de son ordinateur à distance, et ce de manière définitive. L'homme avait conservé ses mails comme souvenirs des moments vécus autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Cela a été un véritable choc pour lui de voir environ 4 000 à 6 000 de ses mails effacé comme si de rien était et même si Apple a reconnu sa faute dans cette erreur, le mal était fait (l'homme a d'ailleurs attaqué Apple au tribunal).

Parfois donc une erreur humaine peut expliquer la perte de vos emails, mais parfois également il peut s'agit d'un problème logiciel comme récemment observé en october 2019 chez les utilisateurs Apple avec l'arrivée de macOS 10.15 Catalina. De nombreux bugs ont été découverts dans la version finale donc un très embêtant dans l'application Mail qui a conduit à la suppression d' e-mails, de dossiers voir de la boite mail entière.... Si vous avez téléchargé cette version pour vos appareils Apple, faites bien attention car en cas de synchronisation de vos appareils le bug pourrait s'étendre à votre téléphone portable également ou votre iPad. Ces deux exemples concernent Apple mais bien entendu n'importe quel utilisateur Windows ou Linux par exemple peut également être concerné. De même parfois le problème concerne l'hébergeur cloud qui stocke vos données et là aussi, en l'absence d'une sauvegarde, vous aurez tout perdu définitivement.

Pour contrer ces aléas il existe de nombreuse solutions tel que des outils qui permettent de télécharger une copie de vos e-mails en réalisant un backup de votre boite mail. Par exemple Gmail de Google permet en quelques clics de créer une archive Zip contenant tous vos emails, à stocker préciseusement sur votre ordinateur mais également dans le cloud. Et pour ceux qui ne savent pas comment, procéder, signalons que le spécialiste français de l’hébergement mail professionnel PowerMail propose un outil gratuit pour sauvegarder une boite mail qui permet de récupérer vos emails quel que soit votre hébergeur (Gmail, Orange, Yahoo,...) et au format de votre choix (HTML, EML, MBOX, Maildir). Cet outil est gratuit, sans aucune publicité, ne nécessite pas d'inscription, et une fois téléchargée la copie de sauvegarde réalisée (qu'il est possible de crypter) sera automatiquement effacée de leurs serveurs.