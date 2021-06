PES 2022 : Konami lance la béta de sa simulation de football

Les amateurs de foot vont pouvoir jouer les prolongations : en marge de l'Euro 2021, Konami vient de publier la bêta de sa simulation de football PES 2022.

Le titre est ainsi jouable gratuitement sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et permettra ainsi de découvrir un changement majeur : la bascule vers un nouveau moteur graphique.

Car pour cet épisode, Konami a fait l'impasse sur le vieillissant Fox Engine pour préférer l'Unreal Engine.

Cette version ne nécessite pas d'abonnement au PlayStation Plus ni au Xbox Live Gold. Konami précise que le but de cette Beta est avant tout de tester les fonctionnalités en ligne : Matchmaking et connexions aux serveurs.

Le studio précise que les graphismes et le gameplay pourraient changer dans la version finale. La bêta propose uniquement 4 équipes : Bayern Munich, FC Barcelone, Juventus et Manchester United. La date de sortie du titre reste encore inconnue.