PES change de nom pour eFootball PES et passe au Free-To-Play

Après deux derniers volets assez compliqués pour Konami, le studio a fait le choix d'en finir avec PES et renomme sa simulation de foot eFootball PES tout en basculant dans le free to play.

Pro Evolution Soccer n'est plus ! Konami vient d'annoncer un changement stratégie autour du principal rival de FIFA d'Electronic Arts.

Le titre de Konami a ainsi été renommé eFootball PES et l'éditeur a confirmé la bascule vers le format free to play. Le titre sera accessible et jouable gratuitement, mais contiendra des achats intégrés.

Le prochain volet, prévu pour cet automne proposera des matchs entre possesseurs d'une même marque de machine : les joueurs de consoles Sony ensemble, et les joueurs de consoles Microsoft de leur côté. Le titre exploitera l'Unreal Engine et proposera des licences officielles, notamment au niveau des équipes et noms de joueurs.

Un "Match Pass" payant sera proposé à partie de la fin d'année pour récupérer des récompenses et bonus. Le crosse play sera étendu aux joueurs PC par la suite, mais tout cela ne servira qu'à préparer le lancement du mode eSport prévu pour l'hiver.

Konami promet des mises à jour sous la forme de saisons, plusieurs fois par an. Une version mobile est également prévue. Konami précise que plus d'informations seront livrées d'ici le mois d'aout prochain.