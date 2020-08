Peugeot 5008 : une nouvelle gamme de motopropulseurs tout électrique

Comme la prochaine 3008, la prochaine Peugeot 5008 sera revue sur l’aspect cosmétique de manière radicale et disposera d’une toute nouvelle plateforme électrique dédiée.

PSA a récemment publié quelques spécifications sur sa nouvelle architecture eVMP, qui concerne toutes les berlines et SUV du Groupe à partir de 2023. La nouvelle Peugeot 3008 pourrait avoir une autonomie électrique estimée jusqu’à plus de 600 km. L’autonomie varie en fonction de la carrosserie qui est boulonnée à la plate-forme, les modèles eVMP de PSA offriront une autonomie comprise entre 350 et 600 km. La plate-forme offrira également la prise en charge des derniers blocs-batteries de PSA avec des modèles allant de 60 kWh à 100 kWh. Le groupe moteur électrique le plus puissant proposé aura environ 335 ch, tandis que les modèles d'entrée de gamme seront livrés avec 134 ch.

Une 5008 rénovée devrait arriver d'ici la fin de cette année. Mais en regardant plus loin dans l'avenir, l'analyse des clients ayant conduit à certaines grosses modifications à l'intérieur, la prochaine génération de voiture risque d’être déplacée dans une direction plus extrême qui renonce au style SUV pur au profit de l'aspect pratique que sa base de propriétaires semble apprécier.