PewDiePie revient sur YouTube, avec un contrat d'exclusivité

C'est l'un des youtubeur les plus populaires au monde : PewDiePie avait annoncé qu'il quittait la plateforme de Google l'année dernière... Mais ce dernier est de retour plus tôt que prévu, avec un contrat à la clé.

Felix Kjellberg, alias PewDirePie est donc de retour sur YouTube après plusieurs mois d'absence. YouTubeur depuis 2010, le suédois a établi des records de popularité et de revenus sur la plateforme vidéo de Google en quelques années.

Après plusieurs différends avec la plateforme, PewDiePie décidait de faire une pause dans l'aventure YouTube l'année dernière au profit de la plateforme DLive. Visiblement conscient de la perte, YouTube a sorti son chéquier et décidé proposé un contrat au streameur.

Désormas, PewDiePie diffuse en exclusivité sur YouTube, le montant du contrat s'articule autour du million de dollars pour l'année. YouTube investit de plus en plus le terrain du streaming en direct, et récupère ainsi quelques figures habituées des autres plateformes, notamment Twitch, à cout de contrat d'exclusivité juteux.

Reste que ces contrats ne séduisent pas tous les créateurs de contenus : beaucoup ont déjà décliné les offres de Google comme Ninja ou Shroud, attirés par la plateforme Mixer jugée plus orientée vers la communauté de spectateurs.