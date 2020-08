Bon plan Philips: jusqu’à 300 euros de remboursés pour l’achat d’une TV Ambilight LED ou OLED

Le bon plan du jour concerne la marque Philips qui rembourse jusqu'à 300 euros pour l'achat d'un téléviseur Ambilight via une ODR. L'offre est valable jusqu'au 31 août 2020.

À l'occasion des soldes d'été 2020, Philips relance les téléviseurs Ambilight, avec une offre de remboursement dédiée aux téléviseurs de la marque. Plusieurs TV LED et OLED profitent de l’opération de la marque néerlandaise. Les références suivantes sont concernées : 58PUS85X5, 65PUS85X5, 70PUS85X5, 55PUS9435, 65PUS9435, 55OLED8X5 ou 65OLED8X5, vous en trouverez le détail sur le site officiel de Philips.

Les téléviseurs The One PUS8545 ont droit à une ODR de 100 euros. La version 58 pouces voit ainsi son prix passer de 1199 euros à 1099 euros. Alors que les déclinaisons 65 et 70 pouces en profitent également, avec un tarif de 1099 euros après ODR pour la version 65 pouces et de 1299 euros en 70 pouces. Attention tout de même, ces deux modèles sont encore en précommande et ne seront livrés qu’à partir du 14 août pour la 65PUS8545 ou du 21 août pour la 70PUS8545.

Pour les téléviseurs OLED, Philips annonce un remboursement de 300 euros pour les 55OLED855 et 65OLED855, ce qui permet au format 55 pouces d’arriver à 1999 €. La déclinaison 65 pouces voit pour sa part son prix passer de 3299 euros à 2999 euros après ODR.

Vous pourrez acheter ces téléviseurs à prix réduit chez tous les revendeurs participant à l'opération, comme par exemple Darty ou Fnac qui proposent la majorité des références en promotion.