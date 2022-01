Le casque Philips H405WT à -56%, le PC portable Acer Aspire A514 à -44% et l'écran incurvé Acer Nitro à -51%

Voici un beau trio de bons plans aujourd'hui avec un casque, un pc portable et un écran gamer incurvé.

Commençons avec le casque Philips H405WT qui bénéficie d’une belle réduction chez Amazon.

Il est doté de coussinets Supra-aural qui permettent de prendre l’intégralité de l’oreille pour un meilleur confort et une meilleure isolation sonore. Le bouton Bass-boost active des basses puissantes en une pression de doigt. De plus, le casque se plie pour faciliter le transport.

Il est de type sans fil et profite d’une autonomie de 29 heures d’affilée et grâce à sa fonction recharge rapide, 15 minutes de chargement vous font profiter de 4 heures d’écoute.

Le casque Philips H405WT est au prix de 22 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Passons au PC portable Acer Aspire A514 qui profite aussi d’une réduction chez Darty.

Il est doté d’un écran LCD 14" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est propulsé par le processeur Intel Core i7-1065G7 cadencé à 1,3 GHz avec 8 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD.

En ce qui concerne la connectique, on note la présence d’un port HDMI, d’un port Ethernet et de quatre ports USB. Il est aussi compatible avec le WiFi et le Bluetooth 5.0. Le système d’exploitation Windows 10 sera préinstallé.

Le PC portable Acer Aspire A514 est au prix réduit de 630 € avec la livraison gratuite chez Darty.



Finissons avec l’écran gamer incurvé Acer Nitro EI242 qui dispose d’une dalle de 23,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement montant jusqu’à 240 Hz ainsi que la technologie FreeSync qui offre une fluidité d’image époustouflante.

L’écran bénéficie aussi de la technologie Shadow Boost et HDR 10. On profite aussi de deux ports HDMI, d’un DisplayPort et d’une prise jack, mais aussi d’une dalle incurvée (1200R).

Sur Cdiscount, l’écran gamer incurvé Acer Nitro EI242 est au prix de 160 € au lieu de 332 € avec la livraison gratuite.



