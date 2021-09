Philips Hue et Spotify synchronisent éclairage et musique

Dans le cadre d'un partenariat, Philips Hue (Signify) et Spotify facilitent l'expérience d'éclairage connecté qui se synchronise avec la musique. Elle nécessite un pont Hue Bridge et des ampoules de couleur. La synchronisation avec la musique fonctionne pour les comptes gratuits et payants de Spotify.

Les comptes Philips Hue et Spotify doivent être liés dans l'application Hue. Après quoi, il est possible de lancer un morceau depuis n'importe quel appareil connecté à un compte Spotify.

L'application Philips Hue va extraire et analyser en temps réel les métadonnées de chaque morceau. Cette information sera utilisée pour créer un scénario lumineux qui s'adapte au rythme de la musique diffusée sur Spotify, et en fonction du genre, du tempo, du volume sonore et autres.

Les utilisateurs ont la possibilité d'agir sur la synchronisation en la démarrant ou en l'arrêtant, de régler la luminosité et l'intensité des lumières, de choisir une combinaison de couleurs sur une palette.

La fonctionnalité Philips Hue + Spotify est en cours de déploiement. Il s'agira d'abord d'un accès anticipé. Elle fera partie intégrante de l'application Philips Hue 4 à partir d'octobre 2021.