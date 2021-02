Phishing : Darty prévient ses clients

Darty contacte ainsi l'ensemble de ses clients disposant d'un compte en ligne sur sa plateforme en les invitant à la vigilance.

En effet, une campagne de phishing sévit actuellement sur la toile et exploite le nom de la société ainsi que ses différents logos et codes esthétiques pour duper les utilisateurs.

L'enseigne spécialisée dans la vente d'électroménager indique qu'aucune fuite de données n'a été constatée et précise " Nous tenons à vous informer que Darty fait actuellement l'objet d'une usurpation d'identité à des fins frauduleuses ".

Concrètement, les utilisateurs peuvent être contactés via un email qui reprend le logo de Darty et qui les informe d'une confirmation de commande. Un lien intégré à l'email renvoie vers une copie du site de Darty qui n'est pas sécurisé et permet aux cybercriminels de récupérer les identifiants et mots de passe... éléments qui peuvent leur permettre de récupérer l'accès à d'autres comptes plus sensibles comme les messageries ou comptes de réseaux sociaux.

Darty termine son email par les recommandations d'usage : "Nous vous invitons donc à ne surtout pas répondre à ces e-mails frauduleux et à ne pas cliquer sur les liens ou pièces jointes qu'ils pourraient contenir."