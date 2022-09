Rien n'a jamais été aussi simple que de comprendre les mathématiques avec Photomath.

Vous ou votre enfant bûchez devant un problème de math et vous ne savez pas le résoudre ? Il suffit alors de prendre en photo l'exercice avec votre smartphone et l'application mobile vous donnera le résultat, mais pas uniquement. Elle vous aide en effet à le résoudre et à le comprendre pour que vous puissiez ensuite le faire tout seul.

De plus, l'application présente plusieurs solutions pour résoudre les équations, vous pouvez même profiter d'un graphique si vous avez besoin de le comparer avec vos résultats. Un redoutable allié pour vous aider.

Photomath prend en charge les calculs infinitésimaux, l'algèbre, les limites, les intégrales, les statistiques, etc.

Le logiciel propose une partie payante afin d'obtenir de l'aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des aides personnalisées, plus d'astuces, des explications détaillées sur des centaines de manuels, mais la version gratuite vous suffira déjà largement. Disponible pour iOS et Android.