Photovoltaïque : vers des panneaux efficaces de jour comme de nuit

La production d'énergie renouvelable est devenue, ces dernières années, un enjeu de taille pour l'humanité. La recherche progresse et on assiste à quelques petites révolutions, notamment dans le photovoltaïque avec des panneaux qui pourront prochainement fonctionner de jour comme de nuit.

L'énergie photovoltaïque est une des énergies renouvelables les plus répandues à travers le monde, car exploitable par les particuliers sur de petites surfaces avec un équipement relativement simple d'installation, d'entretien et d'utilisation.

Pourtant, les panneaux photovoltaïques actuels ont deux contraintes : leur rendement reste limité, et leur fonctionnement se limite à quelques heures par jour. Mais selon Jeramy Munday, professeur au Département du génie électrique et informatique de l'Université California-Davis, il serait possible de créer des panneaux qui fonctionnent jour et nuit, sans interruption.

Selon lui, de tels panneaux exploitant des cellules thermoradiatives pourraient ainsi produire jusqu'à 50W d'énergie par mètre carré de nuit, soit 25% de la production de jour.

Ces panneaux d'un nouveau genre exploiteraient la lumière du soleil le jour, puis fonctionneraient comme un échangeur de nuit en jouant sur la chaleur de la Terre et en utilisant le ciel nocturne comme dissipateur. Les objets chauds ont ainsi tendance à émettre de la chaleur sous la forme d'un rayonnement infrarouge : en dirigeant le panneau solaire vers le ciel, ce dernier sera amené à irradier de la chaleur.

Les cellules thermoradiatives intégrées au panneau génèrenet de l'énergie en rayonnant de la chaleur vers l'extérieur, on profiterait ainsi d'un transfert de chaleur pour générer de l'électricité.

Ces panneaux pourraient ainsi fonctionner sans discontinuer, de jour comme de nuit, permettant de stocker plus d'énergie que les panneaux traditionnels.