Physique, numérique ou audio : le livre séduit toujours autant

Si les librairies enregistrent une fréquentation en hausse depuis la fin du confinement, on note un regain d'appétit global pour le livre, qu'il soit physique ou électronique.

Les ventes de liseuses électroniques se sont ainsi envolées en 2020 et conservent un niveau supérieur à 2019 cette année. Ainsi, sur le marché américain, on note une baisse de 8% des ventes de liseuses entre janvier et juin 2021 par rapport à 2020, mais les chiffres restent 8% supérieurs à la période prépandémique de 2019.

C'est la fiction pour adulte qui représente la plupart des ventes (41%) et l'on note que l'eBook connaît les mêmes tendances que le livre physique, preuve qu'il passe le cap du simple "complément" et vise de plus en plus souvent le remplacement, notamment concernant l'envolée des ventes en fonction des sorties de best-sellers. Les utilisateurs n'achètent plus de livres électroniques uniquement pour compléter leur bibliothèque, mais se servent désormais de leur liseuse comme d'un support principal de lecture.

Autre marché qui a évolué pendant la pandémie et qui connaît un succès soutenu : le livre audio.

Parfait pour les réfractaires à la lecture, le livre audio propose une approche différente du livre. Avec une offre qui se diversifie et qui devient de plus en plus accessible, les utilisateurs nomades ont trouvé le bon compromis.

Les livres audio ont plusieurs avantages sur les eBooks et livres physiques : il n'est pas nécessaire de concentrer son regard sur un support, ce qui en fait un format idéal pour les déplacements, qu'il s'agisse d'évoluer à pied, à vélo, pendant le sport, en voiture... Le livre audio permet également d'apporter de la tonalité dans les dialogues, ou des ambiances sonores spécifiques à certaines scènes pour une immersion plus importante.

L'écoute numérique a ainsi fortement progressé en Europe, et c'est l'Italie qui a enregistré le plus fort engagement des utilisateurs.

Audible se présente comme la référence des plateformes du livre en format audio. Proposé sous la forme d'une application, le service dispose d'un catalogue très fourni d'oeuvres.

Au total, ce sont près de 600 000 ouvrages qui sont proposés en lecture audio, dont 15 000 références en Français. On y trouve des romans, mais également des guides, séries audio, podcasts...

Les livres sont à télécharger directement sur son iPhone, iPad, smartphone Android ou tablette avec la possibilité d'accéder directement aux chapitres ou de mettre en pause et reprendre la lecture à tout moment.

Le service séduit par son système de vente à l'unité comme par abonnement. Dans le cadre de l'abonnement, l'utilisateur est facturé 9,95€ par mois et peut alors choisir un livre de son choix dans l'ensemble du catalogue. Si un livre n'est pas du goût de l'utilisateur, Audible offre même la possibilité de l'échanger contre un autre. Par ailleurs, l'abonnement ouvre l'accès à la consultation hors ligne de livres, ainsi qu'à des offres de réduction allant jusqu'à -70%.

Dans le cadre du Black Friday, Audible lance d'ailleurs sur Amazon une offre promotionnelle avec 3 mois d'abonnement à 0,99 € (soit 0,33 € par mois). L'occasion de découvrir l'offre et les oeuvres à moindres frais. Il est possible de résilier son abonnement à tout moment, le service n'ayant aucune durée d'engagement.