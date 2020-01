PigeonBot : un drone pigeon pour mieux comprendre le vol

C'est une équipe de chercheurs de l'université de Stanford en Californie qui a mis au point un étonnant drone -pigeon qui dispose d'ailes composées de véritables plumes d'oiseau.

Le drone en question ne propose pas de vol battu, mais il est propulsé par un moteur et une hélice. Ce qui est testé ici est avant tout le positionnement des plumes et l'orientation des ailes pour permettre de planer et d'évoluer dans l'air avec précision.

Actuellement, on connait peu la façon dont les oiseaux exploitent leur plumage pour se diriger en l'air. Le drone pigeon permet ainsi d'étudier comment les jointures et orientations des plumes permettent au pigeon non seulement d'évoluer dans les airs, mais aussi de s'économiser pour réaliser de longs voyages sur de grandes distances avec finalement peu d'énergie. Il apparait ainsi que seulement deux articulations permettent de modifier l'ensemble de la portance de l'aile et de réduire alors la trainée et d'économiser ainsi de l'énergie.

Ce type d'étude pourrait permettre de développer des ailes à voilure modulaire pour les aéronefs du futur qui seront plus économes et pourraient ainsi miser plus largement sur l'énergie électrique.