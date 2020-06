Pimeyes : scandale autour du moteur de recherche qui retrouve toutes les photos de vous sur Internet

PimEyes suscite la polémique : le moteur de recherche s'attire ainsi les foudres des défenseurs du droit à la vie privée sur Internet et il faut dire que l'outil soulève quelques questions éthiques...

D'origine polonaise, le moteur propose d'exploiter la reconnaissance faciale pour rechercher, à partir d'une photo qu'on lui soumet, l'ensemble des clichés d'un individu disponible sur l'ensemble du Web. Le moteur va ainsi piocher dans les articles les blogs, réseaux sociaux et autres recoins du Web pour ressortir une archive complète des photos de la personne ciblée.

Les créateurs du moteur présentent ce dernier comme un outil gratuit de lutte contre l'exploitation non autorisée de clichés personnels. Mais rien n'empêche les utilisateurs de chercher des photos d'autres personnes, et c'est à ce niveau que l'objectif initial est détourné et flirte avec la légalité et le respect de la vie privée.

Pointés du doigt, les développeurs de PimEyes déclarent que "Tout outil peut être utilisé à des fins malveillantes". Big Brother Watch dénonce un outil qui "rend possible la surveillance par le gouvernement à une échelle encore jamais atteinte, tout comme le harcèlement ou de l'exploitation à des fins commerciales inacceptables."