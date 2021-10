Pinephone Pro : le smartphone sous Linux est de retour

Après un premier exemplaire sorti en 2019 et resté assez confidentiel, le PinePhone revient cette année dans une version Pro, et son constructeur, Pine64 espère bien s'installer durablement sur le marché du smartphone.

L'idée est toujours de proposer un smartphone relativement original : l'OS choisi est Linux et le smartphone dispose de boutons permettant d'activer et désactiver complètement certains modules qui le composent au titre de la sécurité.

Au coeur du PinePhone Pro, on retrouve une version customisée du SoC Rockchip RK3399S qui se dote de 2 coeurs Cortex A72 et 4 coeurs A53. Les optimisations visent les performances énergétiques et permettent la prise en charge de l'affichage via USB-C. Pine64 y a associé 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensibles jusqu'à 2 To via microSD.

On trouve des commutateurs à l'arrière du smartphone pour désactiver physiquement les caméras, le micro, le WiFi, le Bluetooth, la sortie jack et les données cellulaires.

En façade, on retrouve un écran IPS 720p de 6 pouces et une caméra frontale de 5 MP logée dans un bandeau. Pas de 5 G au menu du smartphone, mais le smartphone pourra se transformer en véritable ordinateur Linux via son port USBC. Les applications Android sont compatibles via Anbox ou Waydroid.

Pine64 indique que la production à grande échelle débutera le mois prochain pour des expéditions en décembre.