L'accès à des contenus piratés en baisse dans l'UE

Un effet de la montée en charge de l'offre légale ? Dans l'Union européenne, l'accès à des contenus piratés a été réduit de moitie entre 2017 et 2020.

D'après un rapport de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui porte sur la période entre janvier 2017 et décembre 2020, la consommation en ligne de contenus piratés dans l'UE est en baisse.

Le rapport (PDF) examine la consommation de contenus portant atteinte au droit d'auteur en matière de films, musique et programmes de télévision sur ordinateur et mobile. Il prend en compte divers moyens d'accès dont le streaming, le téléchargement, les torrents et les outils de stream ripping (extraction de flux).

L'analyse repose sur un ensemble de données concernant l'accès à des sites proposant des contenus piratés. Un jeu de données qui représente un total de quelque 133 milliards d'accès.

Une réduction mensuelle de moitié par internaute

En moyenne dans l'UE, un internaute a accédé à des contenus piratés à raison de 5,9 fois pas mois en 2020, contre 11,7 fois par mois en 2017. À noter que la France est au-dessus de la moyenne européenne, à raison de 6,8 accès illégaux par mois.

" À l'exception d'une augmentation temporaire du piratage de films au printemps 2020, la baisse s'est poursuivie pendant la pandémie de Covid. Le piratage a diminué de 20 % en 2018, de 6 % en 2019 et de 34 % en 2020 ", peut-on lire dans le rapport.

En 2020 et en moyenne, un internaute dans l'UE accède à des programmes de télévision piratés à raison de 4,1 fois pas mois. Une fréquence qui tombe à 1,2 fois par mois pour les films piratés, et 0,6 fois pas mois pour la musique piratée.

" Notre rapport sur le piratage numérique montre que, même s'il reste beaucoup à faire pour résoudre les problèmes de piratage et copyright, en particulier dans un monde où le marché numérique est de plus en plus important, nous semblons être sur la bonne voie ", commente Christian Archambeau, directeur exécutif de l'EUIPO.