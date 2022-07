Arnaques crypto : les comptes Twitter et YouTube de l'armée britannique piratés

Des arnaques crypto ont été diffusées via les comptes officiels de l'armée britannique sur Twitter et YouTube. Un piratage - ou détournement - avec une cible atypique.

" Nous avons connaissance d'une violation des comptes Twitter et YouTube de l'armée et une enquête est en cours ", a indiqué hier le ministère de la Défense du Royaume-Uni. Près de quatre heures plus tard, l'incident de sécurité a été annoncé résolu.

" L'armée prend la sécurité de l'information très au sérieux et jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, il serait inapproprié de faire d'autres commentaires ", a ajouté le ministère britannique, tandis que l'armée britannique a présenté ses excuses pour une interruption temporaire de son fil d'actualité.

Le compte Twitter certifié de l'armée britannique a été détourné avec une modification de son apparence (profil, biographie et photo de couverture) pour faire croire à une page de The Possessed en rapport avec une collection de 10 000 NFT. Le compte a publié des retweets pour des cadeaux NFT et un lien vers un faux site pour la création de NFT sur la blockchain.

Un scam crypto déjà connu

Le compte Twitter officiel du projet The Possessed avait appelé à la vigilance en soulignant qu'un autre compte vérifié avait été piraté afin de diffuser une arnaque NFT en usurpant sa propre marque.

De son côté, la chaîne YouTube de l'armée britannique a pris l'apparence du fonds d'investissement Ark Invest avec une suppression de toutes ses vidéos au profit d'anciennes vidéos avec les hommes d'affaires Elon Musk et Jack Dorsey discutant des cryptomonnaies. Selon Web3 is Going Great, l'ajout de liens a fait la promotion d'une arnaque crypto promettant de doubler un investissement (en bitcoin et ether).

Si une telle arnaque crypto avait déjà été véhiculée par le passé… prendre pour cible une organisation gouvernementale ou militaire comme l'armée britannique est atypique.