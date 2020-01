Piratez la Tesla Model 3 et remportez le véhicule ainsi qu'un million de dollars

Le concours Pwn2own se focalise une fois de plus sur la Tesla Model 3, le véhicule tout électrique de Tesla bardé de technologie et qui a la particularité de miser sur un système informatique poussé et interconnecté avec diverses applications mobiles.

Ces véhicules ultras connectés séduisent de plus en plus les utilisateurs, mais pas que, puisque les hackers y voient également un nouveau terrain de jeu et les cybercriminels une nouvelle source de revenus potentielle.

Le concours Pwn2own qui se tiendra du 18 au 20 mars prochain sera l'occasion pour les hackers de se pencher sur la Model 3. L'objectif est simple : réussir à briser la sécurité des différents logiciels du véhicule pour les pirater. Tesla a déjà informé que quiconque réussirait à pirater son véhicule remportera un exemplaire de Model 3 ainsi qu'un million de dollars.

L'année passée, deux hackers de l'équipe Fluroacetate avaient réussi à pirater le véhicule, ils avaient ainsi réussi à faire s'afficher un message sur l'écran du tableau de bord de la Model 3 en exploitant un bug dans le navigateur. Ils ont chacun remporté un véhicule et se sont partagé un chèque de 375 000 dollars.

La compétition proposera aux hackers de tenter de pirater d'autres plateformes, notamment des logiciels comme Office 365, Windows 10, Ubuntu et autres services dédiés aux particuliers comme aux professionnels, avec des récompenses à la clé.