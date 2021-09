Pixel 3 : certains smartphones meurent sans explication

Nouveau revers pour Google et ses smartphones Pixel : le Pixel 3 peut parfois s'arrêter de lui-même sans plus jamais donner signe de vie.

Sur les forums Reddit, un nombre croissant d'utilisateurs de Pixel 3 et Pixel 3XL rapportent un phénomène étrange : les smartphones s'arrêteraient de manière imprévisible et pour un grand nombre, il serait impossible de les redémarrer.

Des smartphones qui meurent ainsi sans aucune raison spécifique, de façon complètement aléatoire et imprévisible, et bien souvent en dehors de la période de garantie. De quoi soulever la gronde des utilisateurs concernés d'autant que Google, consciente de la situation depuis plusieurs semaines, explique ne pas être en mesure d'identifier l'origine du problème ni même d'en mesurer l'ampleur.

Certains utilisateurs rapportent avoir vu leur smartphone se mettre en mode de téléchargement d'urgence avant de rendre l'âme. La situation est d'autant plus agaçante que les Pixel 3 ne sont pas si anciens et qu'ils étaient facturés au prix cher à leur lancement il y a à peine trois ans : plus de 700 euros.