Pixel 5 : un énorme écran OLED 120 Hz au menu

Les choses se précisent un peu plus chaque jour concernant le Pixel 5, et le prochain smartphone haut de gamme de Google pourrait ainsi afficher un sublime écran OLED à 120 Hz.

Si Google a bien officialisé la sortie d'un Pixel 5, la firme n'a confirmé aucune fiche technique pour l'instant, et c'est du côté des fuites qu'il faut se tourner pour en savoir davantage.

Selon des données rapportées par Ross Youg de DisplaySearch, le Pixel 5 pourrait ainsi afficher un très grand écran de 6.67 pouces. Il s'agira d'un écran OLED proposant un taux de rafraichissement de 120 Hz et fabriqué par Samsung et BOE.

L'écran s'étirerait jusqu'aux bordures de l'appareil et ne proposerait pas d'encoche, mais un poinçon pour le capteur photo frontal. L'absence de bordures, bandeau et menton permettra au Pixel 5 d'être plus compact que les précédents modèles tout en affichant un écran de 0,37 pouce de plus que le PIxel 4 XL.