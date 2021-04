Pixel 5a : Google prévoit une sortie cette année, mais pas en France

Le Pixel 5A que l'on pensait un temps abandonné sortira finalement bel et bien. Google a tenu à répondre aux rumeurs, quitte à communiquer un peu avant l'heure concernant son prochain smartphone.

Le terminal sortira donc bel et bien cette année, indique Google, précisant qu'il sera disponible prochainement aux USA et au Japon. La France et plus globalement l'Europe ne semblent pas concernées par cette sortie en 2021.

Néanmoins, le Pixel 5A devrait nous parvenir, mais il faudra sans doute attendre début 2022. Google aurait rencontré des problèmes d'approvisionnements, comme l'ensemble des fabricants de smartphones.