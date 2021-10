Les Pixel 6 et 6 Pro se dévoilent dans des clichés officiels

Les fuites n'en finissent plus du côté des Pixel 6 de Google qui se dévoilent une nouvelle fois dans des clichés officiels.

Cette semaine, ce sont des clichés officiels des Pixel 6 qui proviennent de la division marketing de Google qui font l'objet d'une fuite. On découvre ainsi les deux terminaux dans une série de clichés de mise en situation réelle.

L'occasion ainsi de mieux découvrir les gabarits des appareils et de confirmer un bloc photo particulièrement protubérant.

C'est bien la coque arrière qui est au centre des photos et des critiques depuis quelques jours, notamment du fait de la présence d'un bloc photo en forme de bandeau exploitant toute la largeur du smartphone, qui se veut également particulièrement épais.

Les clichés de mise en situation permettent de constater à nouveau à quel point ce bloc photo est imposant. Ils permettent également de visualiser les différents coloris des appareils : stormy sky, light rain et cotton Candy pour le Pixel 6 et stormy Sky, light frost, golden glox et soft sage pour le Pixel 6 Pro.

C'est demain le 19 octobre que Google officialisera ses deux appareils.