Pixel 6 : des revendeurs confirment les prix avant l'heure

Certains revendeurs indélicats ont communiqué avant l'heure sur les Pixel 6 de Google qui ne seront présentés que lors d'une conférence qui se tiendra aujourd'hui.

Une publicité prévue pour le marché australien est ainsi apparue sur la toile : elle met l'accent sur l'autonomie des appareils et qui présente le Pixel Stand de nouvelle génération.

Le spot évoque également le tout premier SoC Google Tensor produit par la marque permettant de qualifier le Pixel 6 de premier smartphone 100% Google. La publicité présente également rapidement Magic Eraser, une fonction qui permet de modifier rapidement et facilement les photos réalisées par le smartphone.

La publicité termine alors par le tarif conseillé : 999 AUD, soit 738 dollars américains, ce qui nous renvoie aux premières informations évoquant un tarif de 649€ en Europe et 899€ pour la version Pro.

Dans le même temps, Amazon UK a publié les fiches produits avant l'heure et évoque les prix de 849 livres (1006€) pour le Pixel 6 Pro 128 Go et 949 livres (1125€) pour la version 256 Go.





Saturn qui leake en Allemagne le prix du Pixel 6 avant la présentation et l'offre des précommandes avec le Bose Headphones 700 ? cc @Frandroid @BrandonLKS pic.twitter.com/x8I6FEgQqm — Pierre Vitré (@pierrevitre) October 17, 2021

Des prix rapidement confirmés par la chaine Saturn qui a elle aussi affiché des prix en avance : 649€ le Pixel 6 basique avec un casque Bose Headphones 700 offert pour les précommandes.