Pixel 6 : le Tensor Core Google moins performant que l'A12 d'Apple datant de 3 ans

Google a beaucoup insisté sur le fait que les Pixel 6 étaient équipés de leur propre puce baptisée Tensor. Il s'agit du tout premier SoC développé en interne par la marque, gravé en 5nm et qui promet des performances 80% supérieures au Snapdragon 765G qui équipe le Pixel 5.

Le SoC Tensor embarque ainsi deux processeurs Cortex X1 à 2,8 Ghz, deux Cortex A76 et quatre Cortex A55. Google a expliqué que le SoC se concentrait davantage sur l'efficacité que sur les performances, et qu'il ne s'agirait pas de rejoindre la course à la puissance lancée par les ténors du secteur. Et les choses se confirment via les premiers benchmarks.

Google Pixel 6 Pro (2021) vs iPhone XS Max (2018) Geekbench result

No comment? pic.twitter.com/a11E4EqAhQ — S Pain?️ is busy irl (@9lekt) October 24, 2021

Selon des tests réalisés sur Geekbench 5, le SoC Tensor serait ainsi bien moins puissant que l'A12 Bionic qu'Apple a sorti en 2018 dans ses iPhone XS, XS Max et XR. La puce de Google affiche ainsi un score de 1012 points en Single Core et 2760 points en multi-core contre 1117 points pour l'A12 en single et 2932 points en multi. En clair, la puce de Google n'égale pas une puce d'Apple datant déjà de 3 ans.

Mais rien n'est perdu puisque désormais, Google maitrise aussi bien le hardware que le software dans ses logiciels, et cela pourrait tout changer. Il est ainsi bon de rappeler qu'Apple a réussi à fournir les smartphones parmi les plus performants du marché avec des caractéristiques techniques en dessous de celles proposées par les smartphones Android, qu'il s'agisse des SoC comme de la quantité de RAM intégrée. Le travail réalisé conjointement sur la partie matérielle et logicielle permet généralement d'exploiter au mieux les ressources disponibles, avec quelques coups d'éclat à la clé.