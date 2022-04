Pixel 6A : la fiche technique en fuite

Le Google Pixel 6A devrait être présenté très prochainement par Google : la marque a pris l'habitude de dévoiler la version milieu de gamme de son Pixel lors de sa traditionnelle conférence I/O.

Mais que faut-il attendre d'une version édulcorée d'un smartphone déjà finalement plutôt orienté vers la tranche supérieure du milieu de gamme ?

Selon différentes fuites, le Pixel 6A opterait pour un écran OLED de 6,2 pouces en Full HD+ équipé d'un lecteur d'empreintes sous la dalle. Le design serait proche du Pixel 6 jusqu'au niveau du choix du bloc photo, installé dans une bande occupant toute la largeur de l'appareil au dos.

L'appareil serait doté d'un dos en verre et proposerait un capteur photo principal Sony IMX363 hérité non pas du Pixel 6 mais du Pixel 5 avec 12,2 Megapixels, un ultra grand-angle Sony IMX 386 de 12 MP et un capteur selfie logé dans un poinçon de 8 MP.

Le coeur du smartphone sera maison avec une puce Google Tensor, reste à savoir si cette dernière sera allégée ou non. Elle sera associée à 6 ou 8 Go de RAM et à une batterie autour des 4500 mAh.

Concernant le prix du smartphone, il pourrait s'articuler autour des 449 dollars, il sera disponible en trois coloris : noir, blanc et vert, mais uniquement décliné avec 128 Go de stockage.