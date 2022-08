Pixel 6a : la partie photo félicitée par DXOMark

Le Pixel 6a est passé par le laboratoire de DXOMark qui félicite le smartphone et l'inscrit dans le top 5 pour ses capacités en photographie.

Le Pixel 6a est récemment passé du côté des experts de DXOMark et il a visiblement créé la surprise.

Il faut dire que globalement, il est rare de trouver des smartphones à l'aise en photographie lorsque ces derniers sont vendus à moins de 500 euros... Une situation qui ne concerne pas le Pixel 6a qui s'installe à la seconde place des meilleurs smartphones en photo vendus entre 400 et 600 euros.

Le terminal de Google se voit ainsi attribuer la note de 130 et s'installe ainsi à seulement 2 points du Pixel 6. Et il n'est ainsi pas si éloigné des ténors : le smartphone le mieux noté étant le Honor Magic 4 Ultimate avec 146 points suivi du Huawei P50 Pro avec 144 points, des terminaux respectivement proposés à 1200 et 900 euros...

Le Pixel 6a se retrouve finalement un peu perdu et fait figure d'ovni dans le classement, puisque le premier smartphone s'affichant au même prix est l'iPhone SE de 2022 qui n'affiche qu'un score de 118 points.

DXOMark félicite de Pixel 6a pour la bonne gestion du HDR, le piqué des objets en arrière-plan, le respect des couleurs et une stabilisation vidéo performante. Des axes d'améliorations sont pointées du doigt au niveau du zoom ou de la gestion du bruit dans les ombres ainsi que dans les clichés en basse luminosité, mais globalement la partie photo du terminal est excellente.

Décidément, le Pixel 6A est sans aucun conteste la bonne affaire du moment : il ne trouve aucun réel concurrent proposant un tel équipement à prix similaire.