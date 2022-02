Pixel 7 et Pixel 7 Pro : des mentions repérées dans Android 13

Alors que le Pixel 6 cherche encore à corriger certains bugs, des mentions aux Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont été repérées dans la Developer Preview d'Android 13.

C'est une situation tout à fait logique : Android 13 Developer Preview intègre déjà du code faisant mention des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Même s'il parait peu probable que le logiciel et le matériel profitent à nouveau d'une sortie conjointe, Google compte faire de ses Pixel 7 le porte-étendard de la prochaine version d'Android, notamment en leur réservant temporairement quelques fonctionnalités.

C'est 9to5Google qui a repéré les mentions aux terminaux, qui s'accompagnent de quelques informations concernant ces derniers.

On sait ainsi que les appareils profiteront d'une puce Tensor de deuxième génération bien plus musclée. Il sera question pour Google de doper ses appareils après des Pixel 6 aux performances plutôt modestes. Le SoC aurait la référence GS201 Cloudripper.

Selon 9To5Google, Google aurait fait le choix de troquer le modem Samsung Exynos 5123 pour l'exynos 5300 qui n'est pas encore produit par la marque. Côté noms de code, on évoque Cheetah et Panther pour les deux appareils, mais pour plus d'informations côté fiche technique, il faudra patienter encore un peu.